Ati idrico, fari accesi sulla nuova presidenza: Di Stefano, "ho dato la mia disponibilità"

In questi giorni, ci sono ragionamenti in corso. Conti convocherà l'assemblea, probabilmente, quando avrà la certezza dell'intesa raggiunta sul nome del nuovo presidente

Gela. Sarà l'assemblea dei sindaci, ancora da convocare, a definire il prossimo futuro della governance dell'Assemblea territoriale idrica. Il presidente Massimiliano Conti ha ormai concluso il proprio mandato alla guida di un'Ati che sovraintende l'intero sistema idrico territoriale. Il cda, di recente, ha dato il via libera agli atti finanziari, compreso il bilancio. Spetterà all'assemblea approvarli definitivamente e pronunciarsi sulla governance, con in testa il nuovo presidente. Si tratterà di definire più di qualche incastro, anche politico. Il centrodestra ha vinto le provinciali di secondo livello, con la presidenza del Libero Consorzio al forzista Tesauro, sindaco di Caltanissetta. Il consiglio d'amministrazione della Srr4, nel ciclo rifiuti, per normativa è aperto solo ai sindaci dei Comuni meno popolosi ed è guidato dal primo cittadino di Delia Gianfilippo Bancheri. L'Ati, a questo punto, potrebbe andare al sindaco Di Stefano, capo dell'amministrazione del Comune più grande di tutto il territorio? Non è scontato ma è una traccia che pare presa in considerazione. In questi giorni, ci sono ragionamenti in corso. Conti convocherà l'assemblea, probabilmente, quando avrà la certezza dell'intesa raggiunta sul nome del nuovo presidente. “Ho dato la mia disponibilità – spiega il sindaco Di Stefano – mi metto al servizio di un ente che è sicuramente migliorato nel tempo ma che affronta emergenze importanti. Sappiamo tutti che il ciclo idrico non è mai stato semplice da portare avanti”. Il primo cittadino gelese aveva già riferito, però, che non intende aprire una bagarre politica per arrivare a condurre l'Ati. “Se ci sarà una volontà comune, indipendentemente dai colori politici – conclude - io ci sono”.