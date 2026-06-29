Ati, dopo dimissioni Letizia nel consiglio direttivo nominato il sindaco di Butera Zuccala'

Avvicendamento obbligato nel consiglio direttivo

Butera. Il terremoto giudiziario che ha portato alle dimissioni del sindaco di Sommatino Salvatore Letizia, coinvolto in un'inchiesta su presunti illeciti nella gestione amministrativa dell'ente comunale, ha effetti, come abbiamo riferito in precedenza, anche sul consiglio direttivo dell'Assemblea territoriale idrica. Il presidente Terenziano Di Stefano ha preso atto delle dimissioni di Letizia, che oltre ad aver lasciato la fascia tricolore ha anche rinunciato al cda della Srr4, e ha disposto la nomina del primo cittadino di Butera Giovanni Zuccala'. Il sindaco buterese rimarrà in carica nel consiglio direttivo dell'Ati fino a scadenza del suo mandato alla guida dell'amministrazione comunale.