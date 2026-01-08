Assunzioni Impianti Srr, prove pratiche a febbraio: fase finale per le procedure di selezione

La disamina di domande e curriculum, con le commissioni, iniziò lo scorso anno. Fu notevole la quota di candidature avanzate

Gela. Le prossime settimane dovrebbero essere quelle della definizione delle procedure aperte per le assunzioni di operatori alle dipendenze di Impianti Srr, la società in house che gestisce il sito di Timpazzo e il servizio di raccolta rifiuti. Le commissioni incaricate di analizzare i curriculum presentati stanno ultimando le attività previste. Le prove pratiche, per i candidati ammessi, slittano. Non partiranno dal 12 gennaio, come inizialmente previsto, ma saranno concentrate nelle date del 2, 3, 4, 5, 6 e 7 febbraio. Il calendario e il tipo di prova saranno resi noti ai candidati selezionati almeno sette giorni prima. Si tratta di un iter complessivo che permetterà soprattutto di stabilizzare personale già alle dipendenze dell'azienda, controllata dalla Srr4. Sarà definita una graduatoria generale, dalla quale poter attingere sulla base delle esigenze. Buona parte del personale selezionato sarà destinato al sistema Tmb della piattaforma integrata. La disamina di domande e curriculum, con le commissioni, iniziò lo scorso anno. Fu notevole la quota di candidature avanzate.