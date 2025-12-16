Assunti 46 nuovi funzionari, Schifani: “Continua il rinnovamento degli organici”

Lo rende noto la Regione Siciliana, sottolineando in una nota che le assunzioni rientrano nel Programma nazionale Capacità per la coesione 2021-2027

PALERMO (ITALPRESS) – Firmati questa mattina, nella sede del dipartimento regionale della Funzione pubblica, i primi 46 contratti di assunzione dei funzionari vincitori del concorso Ripam Coesione, con fondi nazionali. A regime il reclutamento riguarderà complessivamente 70 unità.

Lo rende noto la Regione Siciliana, sottolineando in una nota che le assunzioni rientrano nel Programma nazionale Capacità per la coesione 2021-2027 che, grazie alla sinergia tra governo nazionale e regionale, ha l’obiettivo di qualificare l’uso delle risorse europee, migliorare la performance di spesa e garantire in questo modo il pieno raggiungimento degli obiettivi di politica di coesione al Sud.

“La Regione continua a cambiare pelle rinnovando e potenziando i propri organici – afferma il presidente della Regione Renato Schifani – I nuovi assunti di oggi si aggiungono alle centinaia di giovani immessi in servizio nei mesi scorsi, grazie allo sblocco dei concorsi seguito all’accordo Stato-Regione. Abbiamo bisogno dell’entusiasmo e della motivazione di queste donne e di questi uomini che sapranno dare il meglio per far crescere la pubblica amministrazione”.

I vincitori di concorso, che prenderanno servizio entro il mese di gennaio 2026, sono stati accolti dalla dirigente generale del dipartimento della Funzione pubblica e del personale, Salvatrice Rizzo, e dal dirigente del servizio Reclutamento, trasferimenti e mobilità, Salvatore Bottari. Sono stati destinati ai vari centri regionali di spesa per rafforzare la capacità attuativa dei programmi finanziati con fondi extraregionali.

