Assofranchising, Tommaso Valle è il nuovo segretario generale

ROMA (ITALPRESS) - Il Consiglio Direttivo di Assofranchising, lo storico marchio della rappresentanza del franchising italiano aderente a Confcommercio Imprese per l'Italia, ha nominato Tommaso Valle, manager con oltre 25 anni di esperienza nelle relazioni istituzionali, nella comunicazione e nel marketing, nuovo Segretario Generale. Valle subentra ad Alberto Cogliati, che nel corso del suo mandato ha ricoperto sia la carica di Presidente sia quella di Segretario Generale dell'Associazione, contribuendo in modo significativo al suo sviluppo e al suo rafforzamento.

"Desidero esprimere un sincero ringraziamento ad Alberto Cogliati per il lavoro svolto in questi anni con passione e dedizione. Nel suo percorso come Presidente e Segretario Generale ha contribuito in modo determinante al rafforzamento del ruolo dell'Associazione, consolidandone la rappresentanza e l'autorevolezza nel panorama istituzionale e imprenditoriale, sapendo cogliere e intercettare le esigenze del mercato e della nostra rete - afferma Massimiliano Maffioli, Presidente di Assofranchising -. Allo stesso tempo, rivolgo un caloroso benvenuto a Tommaso Valle, che assume l'incarico di Segretario Generale mettendo a disposizione di Assofranchising il suo patrimonio di competenze. Sono certo che il suo contributo sarà prezioso per accompagnare l'Associazione in una nuova fase di sviluppo e innovazione, a beneficio di tutti i nostri associati".

"Raccolgo questa sfida con entusiasmo e con la consapevolezza dell'importanza che il franchising riveste nel tessuto economico nazionale - - afferma Valle -. Metterò la mia esperienza a disposizione dell'Associazione per rafforzare la qualità dei servizi offerti ai nostri soci e per promuovere la cultura del franchising nel nostro paese, costruendo sull'eccellente lavoro di chi mi ha preceduto. Credo fermamente che l'ascolto e la valorizzazione degli associati sia la chiave per costruire iniziative efficaci e durature, capaci di rafforzare l'intero ecosistema".

Valle - che da luglio 2025 svolge attività di consulenza in comunicazione strategica e relazioni istituzionali, supportando aziende nel posizionamento e nello sviluppo dello storytelling - in precedenza è stato Marketing & Communication Director di Omnicom Media Group (2023-2025), dove ha guidato la strategia di posizionamento e il piano integrato di marketing e comunicazione del Gruppo. Per oltre dieci anni ha ricoperto ruoli di vertice in McDonald's, prima come Corporate Relations and Sustainability Director (2012-2021), poi come Corporate and Public Affairs Director European Markets (2021-2023), coordinando le attività di comunicazione in 12 Paesi europei e i rapporti con le istituzioni UE. E' stato inoltre membro del CdA di Casa Ronald McDonald Italia ETS. In precedenza, ha maturato una lunga esperienza in consulenza in Burson Marsteller, di cui è stato Managing Director della sede di Milano e EMEA Technology Practice Chair.

- foto ufficio stampa Assofranchising -

(ITALPRESS).