Asset rifiuti, su compostaggio arriva l'iscrizione di ipoteca: Impianti Srr vanta crediti consistenti

Nel ciclo dei rifiuti locale, l'impiantistica è un punto sempre più delicato, intorno al quale ruotano non solo i destini della liquidazione dell'Ato Cl2 ma pure soglie finanziarie di non poco conto, che interessano i Comuni soci, con in testa Gela

Gela. La strada che interseca il percorso degli asset del sistema rifiuti locale, nonostante il tavolo odierno voluto dal commissario dell'Ato Cl2 in liquidazione, Giuseppe Lucisano, pare tutt'altro che in discesa. In giornata, i sindaci e il commissario, rispetto al capitolo della vendita del sistema di compostaggio di Brucazzi, hanno di fatto ribadito che bisogna attendere la due diligence finale circa il valore di mercato. Sulla carta, Srr4 e Impianti Srr potrebbero puntare all'acquisto, così da mantenerlo sotto ala pubblica. Lucisano, però, non esclude di dover vagliare le offerte private già avanzate, qualora non venissero concretizzate altre opzioni. Però, l'impianto di compostaggio, adesso, è gravato dall'iscrizione di un'ipoteca giudiziale. A formalizzarla è stata proprio la società Impianti Srr, braccio operativo della Srr4, che vanta nei confronti di Ato un credito consistente, da oltre un milione trecentomila euro. C'erano già stati decreti ingiuntivi, un atto di precetto e una sentenza favorevole a Impianti Srr. In mancanza di riscontri sui pagamenti, Impianti, attraverso i propri legali, ha proceduto ad iscrivere ipoteca proprio sul sistema di compostaggio. Uno sviluppo della vicenda che pare sia venuto a conoscenza dei sindaci nel corso della riunione odierna. Impianti Srr non intende rinunciare a un credito di questa consistenza e al contempo Ato Cl2 in liquidazione non sembra nelle condizioni di poter adempiere. Con l'iscrizione di ipoteca sarà necessario prima di tutto saldare le richieste creditorie di Impianti e solo dopo si potrebbe procedere alla vendita dell'impianto di compostaggio, salvo che non si delinei la soluzione di una cessione direttamente a Impianti, a compensazione del credito. Nel ciclo dei rifiuti locale, l'impiantistica è un punto sempre più delicato, intorno al quale ruotano non solo i destini della liquidazione dell'Ato Cl2 ma pure soglie finanziarie di non poco conto, che interessano i Comuni soci, con in testa Gela, sul cui territorio è presente l'intera filiera.