Assemblea nazionale Filctem-Cgil, Catalano: "Misure concrete per i lavoratori niscemesi"

L'intervento nel corso dell'assemblea nazionale della sigla sindacale

Gela. Con un intervento nel corso dei lavori la Filctem Cgil di Caltanissetta ha voluto portare la testimonianza del disagio dei lavoratori niscemesi all'assemblea nazionale dell'organizzazione sindacale dei chimici, dell' energia e del gas-acqua. "Alla presenza di Pino Gesmundo, segratario confederale Cgil, e di Marco Falcinelli, segretario generale Filctem, ho avuto l' onore di rappresentare che la frana di Niscemi si deve misurare in anni, 30, e non in metri, e che i circa 50 lavoratori che tra Eni, Enel e Caltaqua, che vanno e tornano da Niscemi, stanno vivendo un disagio non di poco conto, perché non sanno se potranno ripercorre la strada della quale hanno usufruito la mattina o peggio ancora non sanno se troveranno la casa. Chiediamo una maggiore disponibilità delle aziende a concedere smart working, flessibilità negli orari di ingresso e uscita dai luoghi di lavoro e soprattutto la solidarietà fattiva delle aziende e di tutte le organizzazioni datoriali", ha detto il segretario Filctem Caltanissetta Rosario Catalano.