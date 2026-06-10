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Assemblea nazionale Confcommercio, delegazione locale a Roma per gli ottant'anni

L'occasione è quella degli ottant'anni più uno dell'organizzazione datoriale, in raffronto a quelli della Repubblica italiana

A cura di Redazione Redazione
10 giugno 2026 14:38
Assemblea nazionale Confcommercio, delegazione locale a Roma per gli ottant'anni - La delegazione locale insieme a Sangalli
La delegazione locale insieme a Sangalli
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Attualità
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Roma. Una delegazione di Confcommercio locale ha preso parte all'assemblea nazionale, tenutasi a Roma, al teatro della Conciliazione. L'occasione è quella degli ottant'anni più uno dell'organizzazione datoriale, in raffronto a quelli della Repubblica italiana. Il presidente nazionale Carlo Sangalli ha esposto la propria relazione davanti alle massime autorità politiche. Hanno infatti partecipato il premier Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro degli esteri Antonio Tajani e il segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini. La delegazione locale è stata guidata dal presidente Carlo Cavaleri e insieme a lui c'erano i riferimenti di Confcommercio locale.

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