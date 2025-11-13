BOLOGNA (ITALPRESS) & E& stata assegnata al Comune di Palermo la menzione speciale dell& 2025 dell& Award per le politiche integrate per la mobilità sostenibile come laboratorio per una nuova idea di città che usa la c

BOLOGNA (ITALPRESS) – E’ stata assegnata al Comune di Palermo la menzione speciale dell’edizione 2025 dell’Urban Award per le politiche integrate per la mobilità sostenibile come laboratorio per una nuova idea di città che usa la ciclabilità come rete di coesione sociale e di rigenerazione urbana.

La Giunta, nel dettaglio, ha approvato uno studio di fattibilità per 80 chilometri di nuove ciclovie e sta realizzando i primi 28 chilometri con le risorse del PNRR per connettere i poli universitari e ospedalieri e i principali attrattori culturali.

La cerimonia di assegnazione del riconoscimento, ideato da Ludovica Casellati, promosso da ANCI e sostenuto dal Main Partner Intesa Sanpaolo per valorizzare le migliori pratiche di mobilità sostenibile nei comuni italiani, si è tenuta a Bologna nell’ambito della 42esima assemblea dell’Anci.

Ha ritirato il premio il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, insieme all’assessore comunale alla Mobilità sostenibile, Maurizio Carta. La giuria del premio, presieduta da Ludovica Casellati, era composta da Marino Bartoletti, giornalista scrittore e ambassador del Premio; Vittorio Brumotti, pioniere turismo sostenibile e inviato di Striscia la Notizia; Riccardo Capecchi, esperto struttura di Missione MIT; Antonella Galdi, vice segretario generale Anci; Chiara Giallonardo, Isoradio Rai; Maria Rita Grieco, direttore di Rai Italia; Stefano Laporta, presidente Ispra; Silvia Livoni, Osservatorio Bikeconomy; Piero Nigrelli, direttore settore ciclo di Ancma; Simone Nuglio, Legambiente; Roberto Pella, vicepresidente di Anci; Monica Sala, giornalista conduttrice Radio Monte Carlo; Pierangelo Soldavini, giornalista Il Sole24Ore.

“Siamo orgogliosi di ricevere questo premio a nome dell’intera comunità della mobilità sostenibile di Palermo – dichiarano il sindaco Lagalla e l’assessore Carta – perché testimonia il valore dell’intuizione di fare della mobilità sostenibile un’idea di città che è giunto il tempo di rendere realtà per agevolare la vita dei cittadini e ampliare i loro diritti alla mobilità, che sono anche diritto all’abitare, al lavoro, allo studio, alla cura e al divertimento, ma anche alla sicurezza e all’accessibilità universale. La strategia di mobilità del Comune di Palermo, integrata con il redigendo PUG, si fonda su una estensione della rete su ferro (treno, metro-treno e tram), sulla modularità della mobilità dolce (ciclovie e micro mobilità elettrica) e sulla intermodalità conveniente e facilitata (piano parcheggi). L’approccio, inoltre, non è quello di impattare pesantemente e ciecamente sulla vita quotidiana delle persone, ma di adottare un approccio “nudge”, un impulso gentile che mira a indirizzare le scelte delle persone senza imporre subito troppi obblighi o divieti pesanti, ma offrendo progressivamente opzioni migliori, più efficienti e meno costose rispetto all’uso dell’automobile individuale e inquinante. Il prestigioso premio ci incentiva ulteriormente a procedere in questa direzione con fiducia nel risultato”.

