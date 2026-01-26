Asse viario ex Asi, sviluppi su passaggio ad Anas: amministrazione spinge per la conclusione dell'iter

Sono assi viari che senza interventi complessivi di messa in sicurezza rimangono molto pericolosi

Gela. Le prossime potrebbero essere settimane importanti per il definitivo passaggio dell'asse viario ex Asi, che collega la zona industriale al porto isola. Sarà Anas a prenderlo in carico, anche per il tratto di quella che doveva essere la Gela-Siracusa. I relativi provvedimenti dovrebbero essere formalizzati a febbraio. Da tempo, l'amministrazione comunale spinge per fare in modo che il passaggio si concretizzi. L'ente comunale, infatti, non ha risorse per il ripristino di questi assi viari, che potrebbero essere logisticamente strategici in un progetto complessivo di rilancio dell'area industriale e di un'intermodalità, che a oggi non si è mai veramente vista. Peraltro, sono assi viari che senza interventi complessivi di messa in sicurezza rimangono molto pericolosi. Il sindaco Terenziano Di Stefano e una delegazione istituzionale parteciparono a tavoli tecnici in Regione, tra gli ultimi quello della scorsa estate.