Asse viario ex Asi ad Anas, arriva il sì della Regione: procedura va avanti

Con il sì regionale, ci saranno altri passaggi da espletare

Gela. La procedura non sarà breve ma qualcosa si muove per il passaggio ad Anas dell'asse viario ex Asi. Come abbiamo riferito negli scorsi giorni, era in programma, in Regione, una nuova verifica. L'assessorato alle infrastrutture ha dato il proprio apprezzamento. Anas, in più sedi, ha già fornito riscontro favorevole ad acquisire sia l'asse della Gela-Siracusa sia quello di collegamento tra l'area di Brucazzi e il porto isola. Con il sì regionale, ci saranno altri passaggi da espletare. La trasmissione dell’istruttoria al gabinetto dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, la delibera della giunta regionale per autorizzare il trasferimento e il decreto ministeriale che formalizzerà definitivamente il passaggio ad Anas. Insieme al sindaco, questa mattina, c'erano l'assessore Franzone, il presidente del consiglio Giudice, il dirigente del Pd Di Dio, il funzionario comunale Salvatore Lombardo e un riferimento tecnico della prefettura di Caltanissetta. "Si tratta di una svolta per la città – ha dichiarato il sindaco – perché questa infrastruttura rappresenta una colonna portante per il futuro sviluppo logistico, industriale ed economico del nostro territorio. Non si tratta solo di un’opera viaria ma di un volano per investimenti e opportunità. Si ringraziano l’Anas, nella persona dell’ingegnere Giovanni Iozza, responsabile del procedimento, e dell’ingrgnere Antonucci e tutti gli attori coinvolti per l’azione congiunta portata avanti in modo unitario e concreto".