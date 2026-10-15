Assalto in banca a Riccione, 5 fermi tra la Romagna e Palermo. I Carabinieri sventano un nuovo colpo / Video

L'indagine è partita a seguito del colpo messo a segno lo scorso 11 agosto ai danni della filiale BPER di Riccione

RICCIONE (RIMINI) (ITALPRESS) – Tra le province di Rimini e Palermo, i Carabinieri della Compagnia di Riccione supportati dai colleghi di Palermo Piazza Verdi e dal 13° Nucleo Elicotteri di Forlì hanno eseguito un provvedimento di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Rimini nei confronti di cinque persone, accusate in concorso di rapina aggravata.

L’indagine è partita a seguito del colpo messo a segno lo scorso 11 agosto ai danni della filiale BPER di Riccione. In quell’occasione, i malviventi con il volto travisato e tute da lavoro erano entrati nella banca tagliando la grata di una finestra, immobilizzando tre dipendenti con fascette da elettricista e rubando oltre 220.000 euro in contanti, con la complicità di due “pali” all’esterno. Grazie all’analisi delle telecamere, dei tabulati telefonici e agli accertamenti scientifici del RIS di Parma, i militari hanno identificato i presunti responsabili. Le indagini hanno inoltre permesso di scoprire che la banda stava pianificando un nuovo assalto a un altro istituto bancario della zona, bloccato tempestivamente dai Carabinieri prima che potesse essere eseguito.

– foto da video Carabinieri –

(ITALPRESS).