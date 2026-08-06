Asp Siracusa, al via a Pachino il progetto “Spiagge Inclusive e Prevenzione”

PACHINO (SIRACUSA) (ITALPRESS) – Anche la provincia di Siracusa dispone ufficialmente di una spiaggia pubblica totalmente inclusiva e attrezzata per l’assistenza sociosanitaria. Nell’arenile libero di contrada Granelli, nel territorio di Pachino, con acce

PACHINO (SIRACUSA) (ITALPRESS) – Anche la provincia di Siracusa dispone ufficialmente di una spiaggia pubblica totalmente inclusiva e attrezzata per l’assistenza sociosanitaria. Nell’arenile libero di contrada Granelli, nel territorio di Pachino, con accesso da viale Malta, è attivo il progetto pilota “Spiagge Inclusive e Prevenzione”, un presidio accessibile e privo di barriere architettoniche aperto alla fruizione delle persone con disabilità e in condizione di fragilità residenti nell’intero territorio provinciale.

Per verificare sul campo la piena operatività della struttura e la qualità dei servizi erogati, si è svolta questa mattina una visita di verifica operativa che ha visto la presenza del commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, Gioacchino Iraci, del sindaco di Pachino, Giuseppe Gambuzza accompagnato da rappresentanti della Giunta e del Consiglio Comunale, il presidente del Comitato Consultivo aziendale Salvo Sorbello, rappresentanti di Associazioni, insieme agli operatori tecnici e sanitari dell’Azienda impegnati sul litorale.

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione formalizzata nel protocollo d’intesa siglato tra l’ASP di Siracusa e il Comune di Pachino, con la copertura finanziaria garantita dall’Azienda Sanitaria tramite i fondi del Piano Sanitario Nazionale (PSN). La postazione è dotata di passerelle in legno per l’accesso al mare, piazzola di sosta ombreggiata e sedie specialistiche da mare (modello J.O.B.) con presidi galleggianti di sicurezza. L’assistenza è garantita continuativamente da due operatori sanitari e da un professionista qualificato in scienze motorie, per il supporto nell’idro-balneazione, con la direzione scientifica specialistica curata da Sebastiana Iachelli, dirigente medico fisiatra dell’ASP. Parallelamente, l’Azienda Sanitaria ha allestito un secondo gazebo dedicato alla promozione della salute, ai monitoraggi clinici di base e all’orientamento sulle buone pratiche estive.

“Siamo orgogliosi di dotare la provincia di Siracusa di un servizio balneare assistito di altissimo valore sociale ed etico – ha detto il commissario straordinario dell’ASP di Siracusa, Gioacchino Iraci -. Abbiamo voluto svolgere un sopralluogo tecnico e operativo per riscontrare la funzionalità della struttura. Come Azienda Sanitaria ci siamo fatti carico dell’allestimento e del personale specializzato con l’obiettivo prioritario di abbattere le barriere e trasformare il diritto alla salute e all’accessibilità in un’esperienza quotidiana tangibile. La forza di questo progetto sta nella sua valenza sovracomunale: questa spiaggia è a disposizione delle famiglie e delle persone fragili di tutta la provincia di Siracusa”.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Pachino, Giuseppe Gambuzza: “Dotare il nostro litorale di una spiaggia inclusiva rappresenta un traguardo fondamentale di civiltà e accoglienza per la nostra comunità e per l’intera provincia grazie alla disponibilità dell’Asp di Siracusa e del commissario Iraci. L’obiettivo prioritario – ha aggiunto – è offrire un contesto sicuro alle persone diversamente abili e al contempo un sollievo concreto ai caregiver e alle loro famiglie nei mesi estivi. La sinergia operativa con l’ASP dimostra come le istituzioni possano lavorare insieme per realizzare interventi concreti e ad alto impatto sociale”.

La spiaggia inclusiva e il relativo presidio assistenziale e di prevenzione resteranno operativi ogni giorno fino al 15 settembre 2026, articolati nelle fasce orarie 9-12 e 16-19.

– foto ufficio stampa Asp Siracusa –

(ITALPRESS).