L'evento "Artissima26", le opere di Iudice alla ribalta dell'arte nazionale e internazionale

La fiera d'arte a Torino

Gela. Le opere del maestro Giovanni Iudice ad “Artissima26”, che si tiene a Torino. E' una delle fiere d'arte contemporanea più importante del panorama italiano e non solo. Le produzioni dell'artista gelese sono state inserite nella main section di “Artissima”. Sono presenti oltre cento gallerie d'arte contemporanea, italiane ed estere. Ancora una volta la produzione artistica del maestro gelese è stata individuata tra quelle, nel panorama nazionale e internazionale, che meritano la ribalta.