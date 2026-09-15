Arte e speranza nella corsia di pediatria, insieme Rotaract e scuole

Il progetto è stato finanziato tramite la seconda edizione di "Dolce Solidarietà"

Gela. Un messaggio di speranza e serenità per i piccoli pazienti e le loro famiglie: è stata inaugurata la riqualificazione della corsia del reparto di pediatria e neonatologia dell'ospedale "Vittorio Emanuele". L'iniziativa nasce dal service "Arcobaleno in Corsia", promosso dal Rotaract Club Gela (presieduto da Elias d’Aleo) attraverso la commissione di Azione di Pubblico Interesse guidata da Simone Maganuco. "I ringraziamenti al personale sanitario. Forte il sostegno del personale medico e della direzione: un sincero ringraziamento va al primario Rosario Caci per l'entusiasmo dimostrato, alla caposala Concetta Di Falco per la costante collaborazione sul campo, e alla direzione sanitaria rappresentata dalla dottoressa Valeria Cannizzo. I dipinti che ora vestono di luce il reparto portano la firma dell'artista Chiara Caccamo e della socia Ludovica Nuzzi, che ha donato la sua opera a completamento del lavoro, con il supporto organizzativo del vicepresidente Giuseppe Sasunna. Il progetto è stato finanziato tramite la seconda edizione di "Dolce Solidarietà", con l'adesione cruciale degli istituti scolastici gelesi I.C. San Francesco-Capuana, Liceo Vittorini, Liceo Eschilo, I.C. Romagnoli-Solito, I.C. Gela-Butera Mattei-Gori. Fondamentale anche il contributo del presidente Eugenia Romano, Rotary Satellite Esperia, del past president Interact Aurora D'Alessandro e degli sponsor locali Disiu Bistrot e Peccati di Gola. Un bell'esempio di sinergia locale per rendere la degenza dei bambini più accogliente", si legge in una nota.