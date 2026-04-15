Arsenal-Sporting Lisbona 0-0, Gunners in semifinale di Champions

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - L'Arsenal non si sblocca dopo i passi falsi in Premier League, ma centra le semifinali di Champions League. Contro lo Sporting arriva infatti uno 0-0 che, sommato al...

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - L'Arsenal non si sblocca dopo i passi falsi in Premier League, ma centra le semifinali di Champions League. Contro lo Sporting arriva infatti uno 0-0 che, sommato alla vittoria in Portogallo, manda i Gunners al doppio confronto con l'Atletico Madrid. All'Emirates partono meglio gli ospiti, pericolosi con Suarez e Trincao contro un Arsenal più guardingo e conservativo, nonostante il recupero di una colonna come Declan Rice. Zubimendi prova a scuotere i suoi, ma è ancora lo Sporting a rendersi pericoloso: Trincào e Pedro Gonçalves non centrano la porta, Catamo trova il palo. Nel finale ecco la chance per Eze, ma si va al riposo sullo 0-0. La ripresa ci fornisce un Arsenal più aggressivo, con Rui Silva costretto a intervenire su Eze e Martinelli molto pericoloso. Ci prova anche Madueke, che colpisce l'esterno della rete, e i Gunners prendono progressivamente campo contro uno Sporting che perde impeto coi cambi. Arteta si gioca anche Max Dowman e, nel finale, proprio il gioiellino sfiora un clamoroso "gol olimpico" direttamente da calcio d'angolo. La porta è però stregata sia per l'Arsenal che per lo Sporting, che sfiora il clamoroso gol-vittoria al 94': Joao Simoes colpisce l'esterno della rete e sfumano dunque le chances legate ai supplementari. Passa il turno l'Arsenal, che vola in semifinale di Champions League e porta avanti i suoi sogni europei, proprio mentre il Manchester City si sta avvicinando in Premier League. I Gunners sfideranno l'Atletico Madrid per un posto nella finalissima.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).