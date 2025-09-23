Arresti per la sparatoria a Riesi, Scuvera: "Tutti gli sforzi per assicurare la legalità nel nostro territorio"

L'intervento del parlamentare Ars

Gela. In merito all'operazione condotta dopo la sparatoria di Riesi, dello scorso 10 settembre, il parlamentare Ars Salvatore Scuvera ha diramato una nota. "Questa ennesima operazione condotta dai Carabinieri, ci dimostra quanto lo Stato sia presente e attento nel nostro territorio. Oggi sono stati eseguiti cinque arresti per la sparatoria del 10 settembre scorso, che aveva scosso la comunità. Ringrazio le Forze dell’ordine e la Magistratura per la rapidità e la determinazione con cui hanno agito. La risposta dello Stato è chiara: nessuno rimane impunito dopo atti di questa gravità. È un segnale forte che restituisce fiducia ai cittadini e riafferma il principio di legalità. Episodi come quello di Riesi non appartengono più al nostro territorio, un territorio che è in corsa verso lo sviluppo e che merita rispetto e sicurezza. Continuerò a chiedere con forza strumenti di prevenzione come la videosorveglianza, l’illuminazione delle aree sensibili e programmi rivolti ai giovani. Il nostro territorio ha bisogno di sentirsi protetto e sostenuto. È mio impegno costante portare la voce delle comunità nelle istituzioni, perché solo con una presenza ancora più forte dei rappresentanti del territorio si può garantire il futuro che meritiamo".