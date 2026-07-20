Arresti per i furti e le "spaccate": Confcommercio Ascom, "una risposta dello Stato"

Un riconoscimento particolare, secondo Confcommercio Ascom Gela, va anche agli operatori commerciali e ai cittadini che hanno scelto di collaborare con gli investigatori

Gela. Confcommercio Ascom Gela accoglie con grande soddisfazione l'importante operazione che ha portato all'esecuzione di misure cautelari nei confronti dei presunti responsabili di furti, "spaccate" e altri reati che, negli ultimi mesi, hanno colpito attività commerciali e abitazioni della nostra città. "Desidero esprimere, a nome di tutti gli imprenditori che rappresentiamo, un sincero ringraziamento alla Procura della Repubblica di Gela, al Procuratore Salvatore Vella, al Commissariato di Pubblica Sicurezza e a tutte le Forze dell'Ordine per il lavoro svolto con professionalità, determinazione e grande senso dello Stato", dice il presidente di Confcommercio Ascom Gela, Francesco Trainito. "Dietro una vetrina infranta o un furto – prosegue Trainito – non ci sono solo danni materiali. Ci sono sacrifici, investimenti, notti insonni e la preoccupazione di tanti imprenditori che ogni giorno aprono le proprie attività con la speranza di lavorare serenamente. Per questo notizie come quella di oggi rappresentano un segnale concreto di fiducia per tutto il nostro territorio". Un riconoscimento particolare, secondo Confcommercio Ascom Gela, va anche agli operatori commerciali e ai cittadini che hanno scelto di collaborare con gli investigatori. "Desidero rivolgere un grazie anche ai commercianti che, nonostante il timore di subire ritorsioni o ulteriori danni, hanno trovato il coraggio di denunciare, fornire elementi utili alle indagini e collaborare con le Forze dell'Ordine. Lo stesso ringraziamento va ai cittadini che, con senso civico e responsabilità, hanno dato il loro contributo. La sicurezza si costruisce insieme: ogni segnalazione, ogni testimonianza e ogni gesto di collaborazione rappresentano un aiuto concreto per difendere la parte sana della nostra comunità", aggiunge. Trainito ricorda come Confcommercio Ascom Gela abbia più volte richiamato l'attenzione sul fenomeno delle "spaccate" e dei furti, chiedendo un rafforzamento dei controlli e una presenza sempre più incisiva dello Stato. "Questa operazione dimostra che la risposta dello Stato esiste ed è efficace quando magistratura, Forze dell'Ordine, operatori economici e cittadini lavorano nella stessa direzione. È un risultato importante che restituisce fiducia agli imprenditori e a tutti coloro che ogni giorno credono in Gela e continuano a investire nel nostro territorio", dice inoltre. Confcommercio Ascom Gela ribadisce la propria disponibilità a collaborare con tutte le istituzioni affinché il percorso avviato prosegua con continuità. "La sicurezza è il primo investimento per lo sviluppo economico. Solo in una città dove imprese e famiglie si sentono protette si possono creare nuove opportunità, attrarre investimenti e costruire un futuro migliore. Continuiamo tutti insieme su questa strada", conclude Trainito.