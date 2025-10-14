Arrestato a Niscemi 21enne per detenzione ai fini di spaccio

Bloccato dai poliziotti, il giovane è stato trovato in possesso anche di 565 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Niscemi. La Polizia di Stato di Niscemi ha arrestato in flagranza di reato un giovane di 21 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di osservazione mirato al contrasto del traffico di droga, gli agenti hanno notato il ragazzo nel piazzale di una scuola insieme ad altri coetanei. Alla vista della pattuglia, il gruppo si è disperso e il ventunenne ha tentato di allontanarsi, lasciando cadere un involucro contenente 53 grammi di hashish e circa 8 grammi di cocaina già suddivisa in dosi. Bloccato dai poliziotti, il giovane è stato trovato in possesso anche di 565 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Su disposizione della Procura di Gela, è stato condotto in carcere e successivamente il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Si ricorda che la responsabilità dell’indagato sarà accertata solo con sentenza definitiva, nel rispetto del principio di non colpevolezza.