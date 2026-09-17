Arrestati per pedopornografia 17 membri di una rete transnazionale

ROMA (ITALPRESS) - Una complessa attività investigativa avviata nel 2024 nell'ambito dell'operazione "Fly Trap" della Polizia di Stato ha portato all'esecuzione di 6 misure cautelari, di un fermo di i...

ROMA (ITALPRESS) - Una complessa attività investigativa avviata nel 2024 nell'ambito dell'operazione "Fly Trap" della Polizia di Stato ha portato all'esecuzione di 6 misure cautelari, di un fermo di indiziato di delitto e all'arresto di 10 persone in flagranza di reato per la detenzione di un'ingente quantità di materiale pedopornografico. L'operazione è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma e condotta dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica. Gli arresti sono avvenuti a seguito delle perquisizioni disposte dalla Procura della Repubblica nei confronti degli indagati, sia in qualità di amministratori che di semplici membri di un'associazione a delinquere finalizzata alla detenzione, commercio, divulgazione e pubblicizzazione di ingenti quantitativi di materiale pedopornografico. Le indagini sono state avviate nel 2024 a seguito delle informazioni condivise, nell'ambito della cooperazione internazionale, dall'Agenzia statunitense Homeland Security Investigations (Hsi) relative alla presenza su Telegram di un gruppo privato denominato 'New Sagà, dedito alla diffusione di materiale pedopornografico.

(ITALPRESS).