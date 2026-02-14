Arpa, Csa-Cisal torna in piazza: il 17 febbraio sit-in a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) & & le proteste e gli incontri istituzionali, la vertenza dei 95 lavoratori a tempo determinato di Arpa Sicilia rimane ancora un& la scadenza dei contratti si avvicina e non resteremo a guardare me

PALERMO (ITALPRESS) – “Nonostante le proteste e gli incontri istituzionali, la vertenza dei 95 lavoratori a tempo determinato di Arpa Sicilia rimane ancora un’incognita: la scadenza dei contratti si avvicina e non resteremo a guardare mentre si sprecano professionalità assunte mediante un regolare concorso. Martedì 17 febbraio, dalle 9, saremo a piazza Indipendenza, a Palermo, per un sit-in: chiederemo al Presidente Renato Schifani di intervenire in prima persona per evitare che 95 precari siano mandati a casa, mentre l’Arpa ha una scopertura d’organico del 70% e non riesce nemmeno a garantire i servizi essenziali”. Lo dice Giuseppe Badagliacca del Csa-Cisal.

“A gennaio abbiamo protestato davanti la sede di Arpa – continua Badagliacca – e abbiamo revocato il secondo sit-in davanti l’assessorato all’Ambiente dopo essere stati convocati per un confronto istituzionale. Dal 29 gennaio attendiamo risposte che non arrivano e nel frattempo si avvicina la scadenza dei contratti prevista per il 28 febbraio. Non sarà sufficiente una proroga, serve invece procedere alla stabilizzazione prevista da una norma nazionale che salverebbe l’Arpa dal dissesto funzionale, con una deroga alle assunzioni. Non è più il tempo delle chiacchiere”.

-Foto di repertorio Cisal-

(ITALPRESS).