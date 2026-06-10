Aria Nuova e Amici della terra, "troppi gatti in strada rischiano di essere uccisi, serve ricovero pubblico"

"Occorre una struttura pubblica che faccia da punto di riferimento", spiegano i presidenti delle due associazioni

Gela. Per le associazioni “Aria nuova” e “Amici della terra”, l'emergenza è ormai conclamata, in città. I presidenti Saverio Di Blasi ed Emanuele Amato si riferiscono al proliferare di gatti che vagano per le strade, spesso travolti e uccisi dalle auto in transito. “Abbiamo avuto contatti con il sindaco Terenziano Di Stefano, anche informalmente – dice Amato – abbiamo proposto la realizzazione di un ricovero temporaneo nella struttura dell'ex mattatoio di via Generale Cascino. Servirebbe almeno per collocare i gatti e dargli sostegno fino alla sterilizzazione. In questo periodo, soprattutto, è sempre più frequente la presenza di gatti che finiscono in strada e con una sorte terribile, dato che vengono investiti e uccisi dalle auto”. Lo stesso Amato, nella sua abitazione, ospita una ventina di gatti. “Lo faccio per passione e per amore – sottolinea – però, sostenere il peso, anche economico, non è semplice. Occorre una struttura pubblica che faccia da punto di riferimento, evitando la strage di gatti, anche appena nati, che in strada hanno una sorte quasi segnata”.