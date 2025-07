"Argo-Cassiopea", torna a riunirsi il tavolo per le prescrizioni ambientali: tanti punti ancora da chiarire

Le prescrizioni, per il momento, sono rimaste solo sulla carta

Gela. Sempre più spesso, date le difficoltà finanziarie attraversate dai Comuni costieri, si tocca pubblicamente il tema delle royalties del progetto “Argo-Cassiopea”, finalizzato al rafforzamento degli approvvigionamenti nazionali di gas. Nelle casse dei municipi di Gela, Licata e Butera, sono previste somme consistenti, la cui entità va però definita con certezza. L'altro lato della medaglia, è quello delle prescrizioni imposte a Enimed, proprio sulla scorta delle attività che hanno condotto alla messa in produzione dei giacimenti a mare per il gas. In settimana, torna a riunirsi il tavolo tecnico, in municipio. La multinazionale, sulla carta, avrebbe dovuto provvedere dando seguito agli oneri indicati nelle autorizzazioni comunali, ben prima dell'avvio dei cantieri. Così, non è stato. Le prescrizioni sono rimaste solo sulla carta. Si tratta di attività, tutte finalizzate alla salvaguardia ambientale e al ripristino dell'ecosistema marino, lungo la costa locale toccata in modo massiccio dalla realizzazione della base a terra per il gas e di tutto ciò che è legato ai giacimenti “Argo-Cassiopea”. Da Enimed hanno fatto pervenire la documentazione integrativa che era stata richiesta durante il precedente confronto. L'amministrazione comunale, con il sindaco Di Stefano e l'assessore Franzone, partecipa al tavolo e ha provveduto a fissare la nuova riunione. Le incertezze non mancano e le ha fatte rilevare il responsabile della Riserva Biviere, Emilio Giudice, tra i più convinti assertori delle prescrizioni da imporre a Enimed ma al contempo molto scettico sul modus operandi messo in atto e che per ora non ha mai condotto a impegni precisi da parte dell'azienda né alla firma degli atti che avrebbero dovuto definire il percorso per realizzare gli interventi dettati dalle autorizzazioni. Non è chiaro neanche l'ammontare economico necessario alla realizzazione delle opere di salvaguardia. In settimana, si tornerà a valutare gli aspetti più importanti mentre la produzione di “Argo-Cassiopea” è già a regime.