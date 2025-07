"Argo-Cassiopea", Tar annulla gli atti per le compensazioni alle marinerie: "Amettere le istanze escluse"

Il Tar ha dato ragione alle loro richieste

Gela. Il progetto per il gas “Argo-Cassiopea”, da qualche mese avviato a regime lungo la costa locale, ha ripercussioni sulle marinerie, in testa quella licatese, dato che le condizioni del sito portuale cittadino non permettono alcuna operatività alle aziende gelesi, costrette a spostarsi altrove. Eni, a seguito di un'intesa finalizzata con la Regione, ha stanziato poco più di cinque milioni di euro, a titolo di compensazioni per le marinerie che non possono più svolgere la loro attività nell'area dei giacimenti e dell'impianto per il gas. I giudici del Tar Palermo, adesso, hanno accolto i ricorsi avanzati da operatori del settore, con base logistica a Licata ma impegnati pure nella costa gelese, che inizialmente erano stati esclusi dalle graduatorie per le compensazioni. I magistrati, ritenendo fondata l'iniziativa di almeno quattro titolari di pescherecci e di aziende del comparto, hanno disposto l'annullamento di tutti gli atti già rilasciati dalla Regione. Gli uffici palermitani, due anni fa, emisero avvisi che il Tar definisce “non lineari” quanto a chiarezza espositiva. I legali dei ricorrenti hanno ribadito che c'era stata, con comunicazione ufficiale, una proroga per la presentazione delle istanze volte ad accedere ai benefici. Proroga che però la Regione ha ridimensionato, escludendo gli operatori che si sono poi rivolti ai giudici. Il Tar ha dato ragione alle loro richieste. A questo punto, dovranno essere inseriti nelle graduatorie. Le compensazioni disposte nell'accordo tra Eni e Regione, come hanno spiegato di recente le istituzioni licatesi, non sono sufficienti a coprire le perdite di un settore, quello della marineria, che lungo la costa locale ha un peso notevole, soprattutto nell'area licatese. Gli enti comunali di Gela, Licata e Butera, incasseranno royalties dalle estrazione di "Argo-Cassiopea" e altri giacimenti sono in fase di esplorazione, sempre in questa fascia di mare.