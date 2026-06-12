"Argo-Cassiopea", stop a una parte delle royalties: Di Stefano, "una miseria, schiaffo dalla Regione"

Non è stato autorizzato invece il versamento dell'altro cinquanta per cento, per spesa corrente. Di Stefano si dice “molto amareggiato”

Gela. Una retromarcia da parte della Regione, piuttosto plateale, così la interpreta il sindaco Terenziano Di Stefano, che di fatto cambia le carte in tavola circa le royalties per i campi gas a mare “Argo-Cassiopea”. Ieri, abbiamo riferito del provvedimento emesso dal dipartimento regionale dell'energia che definisce il capitolo delle somme spettanti al Comune di Gela, sulla base della percentuale già determinata. Per la produzione 2024, il totale è di circa 236 mila euro. Però, il decreto autorizza solo il cinquanta per cento, poco più di 118 mila euro. Sono somme per spese di investimento. Il resto dell'importo è stato bloccato dall'assessorato regionale al bilancio. “L'ennesimo schiaffo a Gela – dice il sindaco – dalla Regione ci hanno fatto sapere che autorizzano il pagamento solo per la parte delle royalties da destinare a spese di investimento. Non è stato autorizzato invece il versamento dell'altro cinquanta per cento, per spesa corrente. Ma come è possibile? Si cambiano le carte in tavola. Già l'emendamento che venne accolto nella legge finanziaria faceva riferimento sia alla spesa per investimento sia alla spesa corrente. Vorrei capire l'assessore regionale al bilancio, quando fu dato via libera alla legge finanziaria, dov'era? Con l'assessore all'energia di cosa abbiamo discusso? Le somme 2024 arrivano con molto ritardo e ci vengono riconosciute decurtate”. Di Stefano si dice “molto amareggiato”. “Quello che ci viene riconosciuto, già di per sé, è una miseria rispetto alla portata produttiva dei campi gas “Argo-Cassiopea” - continua – nonostante questo, viene bloccata una parte di ciò che ci spetta di diritto. Ho espresso tutto il mio disappunto alla Regione e non intendo affatto fermarmi”. Proprio il primo cittadino, già durante la sua esperienza assessoriale nell'ex giunta Greco, si occupò personalmente della vicenda delle royalties del progetto “Argo-Cassiopea”, riprendendola durante la sua sindacatura. Arrivare allo sblocco delle somme è stato un percorso tortuoso, fatto di stop burocratici, possibili ricorsi giudiziari e tavoli tecnici: alla fine, l'intesa per riconoscere le somme delle royalties a Gela, Licata e Butera, arrivò. Oggi, secondo il sindaco, tutto viene rimesso in discussione. “Si sta rivelando un bluff – conclude – sicuramente, ci aspettavamo somme maggiori per uno degli investimenti sul gas più importanti in Italia e non solo. Le somme per la produzione 2024, decurtate, sono state disposte con ritardo. Quelle per il 2025 non arriveranno prima di ottobre e intanto nel nostro mare si continua ad estrarre gas. A questo punto, se dovessero arrivare altre richieste autorizzative, per nuove estrazioni in mare, rimarranno sul mio tavolo, senza risposta”.