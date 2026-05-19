"Argo-Cassiopea", per produzione 2025 al Comune 735 mila euro: Lupo, "lavoro in sinergia con Colianni"

La scorsa settimana, il sindaco Terenziano Di Stefano, durante la riunione di maggioranza, a tutti gli alleati ha fatto lo stesso pressante invito: dare un supporto concreto a ogni livello

Gela. “Argo-Cassiopea”, l'investimento sul gas che Enimed ha messo a regime, lungo la costa locale da due anni, per la produzione 2025 porterà nelle casse comunali circa 735 mila euro, a titolo di royalties. La stima è dalla Regione e per il consigliere comunale Mpa Lucia Lupo si tratta di risorse importanti per la città, a seguito di costanti interlocuzioni con l'assessore all'energia Francesco Colianni, a sua volta autonomista. “Una vicenda complessa che vede in prima linea l'assessorato regionale dell'energia, guidato da Francesco Colianni, a dimostrazione di una filiera istituzionale solida, coerente e interamente orientata al bene della città del golfo. Un filo diretto tra Palermo e Gela per i diritti della cittadinanza. i dati emersi non sono semplici fredde cifre di bilancio, ma rappresentano il frutto di una costante vigilanza politica a tutela della cittadinanza. Rappresentare l’Mpa in consiglio comunale, tra la gente e nelle piazze, significa prima di tutto ascoltare i bisogni di una città che per troppi anni ha dato tanto in termini di risorse ma ha ricevuto troppo poco. Oggi – dice Lupo - grazie alla forte presenza e alla sensibilità del nostro assessore regionale all'energia Francesco Colianni, Gela non è più un territorio dimenticato nei corridoi di Palermo. C'è un'attenzione vigile e costante sul nostro Comune, volta a garantire che ogni risorsa spettante ai gelesi venga correttamente quantificata e, non appena i passaggi ministeriali saranno formalizzati, messa a disposizione della nostra comunità per lo sviluppo, i servizi e il decoro urbano”. Per la produzione del 2024, quella iniziale, mesi addietro le stime vennero notevolmente ridotte, fino a circa 236 mila euro. La quota è in aumento per il 2025. “L'azione politica dell'Mpa a Gela si muove sul binario della concretezza. Se da un lato l'amministrazione regionale della stessa area politica monitora attentamente i flussi estrattivi e i diritti dei Comuni del comprensorio, dall'altro io stessa mi faccio carico di vigilare a livello locale affinché la macchina amministrativa sia pronta a capitalizzare queste opportunità. Il nostro obiettivo è far emergere la politica del fare – continua Lupo - quella che si sporca le mani tra la gente e che fa valere il peso specifico della città nei tavoli istituzionali che contano. Non ci interessano le passerelle elettorali o i proclami distanti dalla realtà. Con il supporto del nostro gruppo politico a livello regionale, continueremo a pressare affinché l'accordo di ripartizione e i passaggi mancanti con il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si sblocchino nel più breve tempo possibile. Le somme stimate devono diventare risorse spendibili per cambiare il volto della nostra città. La centralità di Gela nell'agenda dell'Mpa-Grande Sicilia emerge chiaramente in questo passaggio cruciale. La sinergia tra la rappresentanza locale e i vertici regionali si dimostra l'unica vera strada percorribile per ridare dignità a un territorio che chiede sviluppo, lavoro e rispetto. La nostra attenzione non calerà di un millimetro”. La scorsa settimana, il sindaco Terenziano Di Stefano, durante la riunione di maggioranza, a tutti gli alleati ha fatto lo stesso pressante invito: dare un supporto concreto a ogni livello.