Royalties "Argo-Cassiopea", patto tra Gela, Licata e Butera: "Progetto aeroporto in contrada Burgio"

"Oggi, nasce una collaborazione fra i tre Comuni, compresa quella sul progetto dell'aeroporto in territorio di Butera", hanno detto i sindaci

Gela. "Progetti in rete fra i tre Comuni". I primi cittadini di Gela, Licata e Butera, Di Stefano, Balsamo e Zuccala', vogliono adottare una linea similare per definire la direzione da dare ai fondi delle royalties del progetto sul gas "Argo-Cassiopea". In serata, si è tenuto un dibattito, a Butera. "Le royalties su questo progetto non erano scontate, è stato un risultato storico che abbiamo raggiunto insieme", ha sottolineato Di Stefano. L'entità effettiva delle somme non è ancora stata delineata con chiarezza. Serviranno interlocuzioni con la Regione, che sul proprio trenta per cento riconosce il 43,50% a Gela e Licata e il 13% nel caso di Butera. Il sindaco licatese Balsamo è stato molto netto. "I pescatori di Licata subiscono un colpo pesantissimo dal blocco delle attività nelle aree dei campi di gas "Argo-Cassiopea" - ha sottolineato - i ristori, con fondi per circa cinque milioni e mezzo di euro, sono solo una tantum". Il senatore M5s Damante ha insistito sul fatto che si debba avviare una trattativa ancor più serrata con Eni proprio sull'aumento dei ristori. Il presidente del consiglio comunale di Licata ha parlato di una categoria, "quella dei pescatori", "oggi in ginocchio". Balsamo ha lanciato il progetto di un aeroporto "nella zona industriale di Butera, in contrada Burgio". "È strategicamente importante per Gela, Licata, Butera e per tutto il comprensorio. C'è la viabilità che Licata non ha e sicuramente è una prospettazione migliore di quella del progetto di Piano Romano, per il quale il Comune di Licata non è stato coinvolto", ha riferito Balsamo. Zuccala', primo cittadino buterese, è convinto a sua volta che le differenze politiche vadano messe da parte. "Siamo amministratori e dobbiamo lavorare insieme, il progetto dell'aeroporto in contrada Burgio mi è stato prospettato proprio dal sindaco di Licata Balsamo. Dobbiamo lavorare per lo sviluppo", ha detto nel suo intervento. Il senatore Pietro Lorefice ha indicato l'esigenza "della trasversalità nel lavoro per il territorio". "I tavoli tematici, con esperti e università, su biodiversità e riconversione anche della pesca, sono sostenuti da risorse europee consistenti", è intervenuto Lorefice che ha posto la questione dei progetti dettati dalle prescrizioni imposte a Enimed per "Argo-Cassiopea". Quella delle royalties e dei progetti è una tappa tutta da definire e i Comuni devono mettersi alla prova, però partendo dal presupposto che le difficoltà non mancano, in testa le carenze finanziarie dei Comuni. Attualmente, i municipi di Gela e Licata sono in dissesto e i fondi "Argo-Cassiopea" possono diventare cruciali. "Oggi, nasce una collaborazione fra i tre Comuni, compresa quella sul progetto dell'aeroporto in territorio di Butera", hanno concluso Balsamo e Di Stefano. Per il sindaco Di Stefano, inoltre, "va comunque proseguita la battaglia per la piena efficienza dell'aeroporto di Comiso". Il vicepresidente Ars Di Paola, a sua volta, ha parlato di fondi dei quali "si deve ancora avere percezione". La deputazione è a disposizione "per ulteriori norme". "Ora dobbiamo difendere quello che abbiamo ottenuto", ha concluso Di Paola. Sui potenziali interventi per Buttea è intervenuto il professore Tinnirello.