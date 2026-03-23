Argento e bronzo per le giovani promesse dell’Acrobatic Group

Da febbraio ad oggi, la società ha portato ben 94 ginnaste alle competizioni federali regionali, costruendo un medagliere di tutto rispetto: 17 ori, 9 argenti e 3 bronzi.

Gela. Ancora successi per l’ASD Acrobatic Group di Gela, protagonista nel campionato Silver della Federazione Ginnastica d’Italia. Nella seconda prova a squadre, disputata domenica a Rosolini, le giovanissime atlete gelesi hanno conquistato due importanti medaglie: argento nella categoria LA3 e bronzo nella categoria LB.

In gara due squadre composte da bambine di appena 8 e 9 anni, che hanno saputo distinguersi per impegno e determinazione, migliorando sensibilmente le proprie prestazioni rispetto alla prima prova. Un risultato che conferma la crescita del vivaio e la qualità del lavoro svolto in palestra.

I podi :

LA3 Giovanissime

Medaglia d’argento :

Cloe Pistritto

Giorgia pagano

Giulia di Dio

Giorgia scollo

Carlotta Rizzo

LB Giovanissime

Medaglia di bronzo:

Maria Vittoria Pizzardi

Charline caci

Giorgia Zisa

Sofia Biundo

Quello dell’Acrobatic Group è un periodo particolarmente intenso ma ricco di soddisfazioni. Da febbraio ad oggi, la società ha portato ben 94 ginnaste alle competizioni federali regionali, costruendo un medagliere di tutto rispetto: 17 ori, 9 argenti e 3 bronzi. Numeri che testimoniano il lavoro quotidiano dei tecnici Marco Cuvato, Marina Di Bartolo, Lorenzo Zisa, Virginia Tarabbi e Giulia Azzolina, impegnati nella formazione sportiva e personale delle giovani atlete.

Archiviata la prova a squadre, lo sguardo è già rivolto ai prossimi appuntamenti: da aprile prenderanno il via i campionati individuali, dove l’Acrobatic Group punta a confermare il trend positivo e continuare a crescere nel panorama regionale.