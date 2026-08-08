Argento Barnabà dalle grandi altezze agli Europei, bis azzurro dopo Cosetti
PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Dopo Elisa Cosetti, anche Andrea Barnabà conquista la medaglia d'argento nei tuffi dalle grandi altezze agli Europei di Parigi. Dai 20 metri l'azzurro, in testa dopo i p...
PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Dopo Elisa Cosetti, anche Andrea Barnabà conquista la medaglia d'argento nei tuffi dalle grandi altezze agli Europei di Parigi. Dai 20 metri l'azzurro, in testa dopo i primi due round, chiude il quarto salto con un totale di 386 punti e si deve arrendere solamente al romeno Catalin Petru Preda, che si prende l'oro con 411.60 punti e un ultimo tuffo da 145 punti. Bronzo al francese Gary Hunt con 382.50 punti, appena davanti allo spagnolo Carlos Javier Gimeno Martinez (378.85). L'altro azzurro è Davide Baraldi, quinto con 350.20 punti.
- Foto Ipa Agency -
(ITALPRESS).
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Fonte:
- https://www.italpress.com/argento-barnaba-dalle-grandi-altezze-agli-europei-bis-azzurro-dopo-cosetti/
Verificato il: 08 agosto 2026