Argento Barnabà dalle grandi altezze agli Europei, bis azzurro dopo Cosetti

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Dopo Elisa Cosetti, anche Andrea Barnabà conquista la medaglia d'argento nei tuffi dalle grandi altezze agli Europei di Parigi. Dai 20 metri l'azzurro, in testa dopo i p...

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Dopo Elisa Cosetti, anche Andrea Barnabà conquista la medaglia d'argento nei tuffi dalle grandi altezze agli Europei di Parigi. Dai 20 metri l'azzurro, in testa dopo i primi due round, chiude il quarto salto con un totale di 386 punti e si deve arrendere solamente al romeno Catalin Petru Preda, che si prende l'oro con 411.60 punti e un ultimo tuffo da 145 punti. Bronzo al francese Gary Hunt con 382.50 punti, appena davanti allo spagnolo Carlos Javier Gimeno Martinez (378.85). L'altro azzurro è Davide Baraldi, quinto con 350.20 punti.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).