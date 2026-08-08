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Argento Barnabà dalle grandi altezze agli Europei, bis azzurro dopo Cosetti

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Dopo Elisa Cosetti, anche Andrea Barnabà conquista la medaglia d'argento nei tuffi dalle grandi altezze agli Europei di Parigi. Dai 20 metri l'azzurro, in testa dopo i p...

A cura di Redazione Redazione
08 agosto 2026 18:23
Argento Barnabà dalle grandi altezze agli Europei, bis azzurro dopo Cosetti -
Italia
Italpress
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PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Dopo Elisa Cosetti, anche Andrea Barnabà conquista la medaglia d'argento nei tuffi dalle grandi altezze agli Europei di Parigi. Dai 20 metri l'azzurro, in testa dopo i primi due round, chiude il quarto salto con un totale di 386 punti e si deve arrendere solamente al romeno Catalin Petru Preda, che si prende l'oro con 411.60 punti e un ultimo tuffo da 145 punti. Bronzo al francese Gary Hunt con 382.50 punti, appena davanti allo spagnolo Carlos Javier Gimeno Martinez (378.85). L'altro azzurro è Davide Baraldi, quinto con 350.20 punti.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

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Verificato il: 08 agosto 2026

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