Prevenzione Aree mappate, cartelli e controlli: piano contro discariche abusive

Si stanno sviluppando tutti i particolari di un piano complessivo, volto in primis a scoraggiare chi, ancora oggi, si libera di rifiuti di ogni tipo, abbandonandoli in aree periferiche e in zone più interne del perimetro urbano

Gela. Videosorveglianza, controlli e anche cartelli da collocare nelle aree più a rischio. Sul fronte della vigilanza contro le mini discariche e l'abbandono incontrollato dei rifiuti, a Palazzo di Città si stanno sviluppando tutti i particolari di un piano complessivo, volto in primis a scoraggiare chi, ancora oggi, si libera di rifiuti di ogni tipo, abbandonandoli in aree periferiche e in zone più interne del perimetro urbano. L'assessore all'ambiente Giuseppe Fava e il gruppo del settore che coordina le attività, tra gli altri aspetti, nonostante le risorse finanziarie comunque limitate, hanno optato pure per i cartelli da collocare, come deterrente. Abbandonare rifiuti fuori dalle fasce della raccolta differenziata è un reato penale che comporta sanzioni economiche assai elevate. Di recente, l'amministrazione comunale, attraverso gli operatori di Impianti Srr, la società in house del servizio rifiuti, ha provveduto alla bonifica di intere aree trasformate in discariche abusive, come nella zona di via Generale Cascino, a ridosso del sito Eni. Sono centinaia le sanzioni elevate nei riguardi dei trasgressori, sovente ripresi dalle foto trappole collocate in diversi punti. Gli uffici del settore ambiente, insieme a Fava, stanno mappando i quadranti della città, dove più di frequente si formano discariche abusive. Un lavoro che viene condotto in pieno coordinamento con il sindaco Terenziano Di Stefano.