Aree incolte, rischio incendi e decoro, servizi ulteriori affidati a Ghelas

Gela. Il verde incolto, il rischio di incendi sempre elevato ma anche la manutenzione e l'esigenza di un decoro urbano ulteriore, sono tutti aspetti che l'amministrazione sta monitorando con attenzione. L'albero caduto a Macchitella e altre situazioni analoghe lungo il perimetro urbano, non fanno stare tranquilli. La giunta ha approvato un affidamento integrativo all'in house Ghelas multiservizi. Sarà la società retta dall'amministratore Guido Siragusa, con fondi comunali per 148mila euro, a intervenire per la “prevenzione di incendi di aree pubbliche interessate da sterpaglie, piante infestanti, canneti e verde incolto, ovvero di lotti di privati inottemperanti all’osservanza emessa dal sindaco”. La delibera di giunta prevede inoltre che l'in house provveda “all'eliminazione del pericolo di rami di alberi o di interi arbusti che invadono gli spazi pubblici pedonali o carrabili ovvero ne occludono la visione e la percorribilità in prossimità di incroci o rotatorie”. Tra gli altri oneri, la “pulizia di aree verdi e giardini frequentati dal pubblico cittadino e soprattutto da bambini che possono comportare grave pregiudizio per le condizioni igienico sanitarie”. Mezzi e operatori Ghelas potrebbero infine provvedere attraverso “iniziative sperimentali” da concordare con gli uffici comunali. Non mancano i richiami alle attività per il decoro e l'abbellimento. Una proposta, quella di affidare servizi integrativi a Ghelas, che arriva dal vicesindaco Fava, con delega all'ambiente e al decoro, ormai da tempo convinto che la multiservizi possa avere un ruolo determinante, in una fase di ristrettezze finanziarie del municipio, tali da non permettere di optare per assegnazioni esterne di consistente entità. Da mesi, con l'innesto di sei giardineri a tempo determinato, Ghelas sta sopperendo a tante carenze nelle attività di manutenzione urbana, di concerto inoltre con Impianti Srr, l'in house del servizio rifiuti, più volte “richiamata all'ordine” dal vicesindaco e dagli uffici preposti, almeno per quanto concerne la pulizia delle aree urbane. In Comune, è stato costituito un gruppo interno, per vagliare tutte le attività finalizzate al servizio rifiuti e al decoro.