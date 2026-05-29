Aree incolte, decoro assente e ripristini a metà, "a Marchitello situazione difficile"

"I residenti di questa zona sono esasperati - dice Emanuele Amato - sono cittadini come gli altri ma si sentono abbandonati"

Gela. Condizioni precarie, sia sui piano del decoro sia su quello della vivibilità. A Marchitello, nella zona di via Siculi, da tempo si chiedono interventi di pulizia e adeguamento. Sempre più spesso sono i residenti a industriarsi per cercare di effettuare manutenzioni urgenti. "La condizione generale non è adeguata - dice Emanuele Amato dell'associazione "Amici della Terra" - i residenti ci contattano indicando una serie di criticità. Purtroppo, nonostante le loro segnalazioni pare che non ci siano interventi da parte dell'amministrazione comunale". Insetti e topi nelle aree incolte ma anche cantieri di ripristino lasciati a metà, sono sempre più frequenti. "I residenti di questa zona sono esasperati - conclude Amato - sono cittadini come gli altri ma si sentono abbandonati".