Aree gioco per i più piccoli, sopralluoghi in diverse zone della città

Era già stata presentata una mozione sul tema

Gela. Sopralluoghi in diverse zone della città sono in corso, per individuare spazi utili dove collocare aree gioco per i più piccoli. Si intende dare seguito alla mozione di recente presentata dal consigliere comunale del Pd Maria Grazia Fasciana, finalizzata proprio a ricavare aree gioco per i bambini, in centro storico, dove mancano del tutto, ma non solo. In giornata, la stessa Fasciana, l'assessore Giuseppe Fava e il consigliere comunale e presidente della commissione ambiente Floriana Cascio, hanno perlustrato varie zone. “Sono stati individuati spazi nella zona del lungomare e in via Morselli, da sottoporre al vaglio dell'amministrazione. I sopralluoghi continueranno per localizzare altre zone”, fanno sapere.