Prima assemblea dell'Area Urbana 9 a Gela il 26 giugno. Residenti, associazioni e commercianti invitati a discutere criticità e proposte.

Gela – Il Direttivo del Comitato dell’Area Urbana 9 ha convocato la prima Assemblea dell’Area 9, in programma venerdì 26 giugno alle ore 18.30 presso la sede ASI di Gela.

L’iniziativa riguarda i residenti delle zone di Manfria, Roccazzelle, Punta Secca, Femmina Morta, Montelungo e Piano Marina e rappresenta un momento di confronto diretto tra il Comitato e la cittadinanza.

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le principali criticità del territorio già segnalate dai cittadini, insieme alle attività svolte dal Comitato nei mesi scorsi. L’assemblea sarà anche l’occasione per raccogliere nuove proposte, osservazioni e ulteriori segnalazioni sulle problematiche che interessano l’area.

Hanno diritto di voto i residenti dell’Area 9, ma la partecipazione è aperta anche a commercianti, associazioni e a tutti i cittadini interessati a contribuire al dibattito.

La presidente del Comitato, Elisa Brentino, invita la cittadinanza a partecipare numerosa all'assemblea, sottolineando come il confronto e la collaborazione tra cittadini siano fondamentali per dare voce alle esigenze del territorio e contribuire concretamente al suo miglioramento.