Area urbana 5, "amministrazione intervenga per ripristinare segnaletica stradale"

"La mancanza di interventi è ancor più grave se si considerano le zone ad alta sensibilità del quartiere, dove il transito di pedoni e soggetti vulnerabili è quotidiano"

Gela. La segnaletica stradale carente “o quasi del tutto assente” tra le strade dei quartieri dell'Area urbana 5, che ricomprende Caposoprano e le zone limitrofe. Il comitato presieduto da Dalila Castania pone la questione e attende che l'amministrazione comunale possa provvedere. “Nonostante le numerose e ripetute segnalazioni formali inviate al Comune, la situazione non sembra essere cambiata. Il problema principale, sotto gli occhi di tutti i residenti, riguarda l'insufficiente, e in molti casi totalmente omessa, segnaletica stradale. Le carenze riguardano sia quella verticale, cartelli divelti, nascosti dalla vegetazione o del tutto assenti, che, soprattutto, quella orizzontale: le strisce pedonali, le linee di stop e le delimitazioni delle carreggiate sono letteralmente invisibili o cancellate dal tempo. La mancanza di interventi è ancor più grave se si considerano le zone ad alta sensibilità del quartiere, dove il transito di pedoni e soggetti vulnerabili è quotidiano, come nei pressi degli Istituti scolastici o presso i presidi sanitari o, comunque, presso gli incroci ad alta intensità di traffico ove troppo spesso accadono incidenti stradali. Non si parla di una semplice questione di decoro urbano, comunque importante, ma di sicurezza pubblica. Il comitato, pur comprendendo le notevoli difficoltà in cui versa il Comune di Gela, sottolinea con forza tale problematica che non può essere più trascurata, soprattutto a ridosso dell’inizio del nuovo anno scolastico. Auspichiamo, pertanto, che l’amministrazione provveda con estrema urgenza ad un importante ed incisiva revisione della segnaletica stradale nel nostro quartiere al fine di garantire tutti i cittadini e rendere l’Area urbana 5 più vivibile”, fanno sapere i rappresentanti del comitato di quartiere.