Area di costa e bandi regionali, FdI: "Amministrazione di Butera sta provvedendo ai progetti?"

Un patrimonio identitario che può diventare un motore concreto di sviluppo, capace di generare lavoro, attrarre visitatori e migliorare la qualità della vita della comunità

Butera. Il circolo buterese di Fratelli d’Italia, recentemente costituito e guidato dal delegato Marco Ferrante, richiama l’attenzione su un tema cruciale per il territorio: la gestione e la valorizzazione del litorale. Il litorale di Butera rappresenta una risorsa storica, ambientale ed economica di grande valore che, ad oggi, non esprime ancora pienamente le proprie potenzialità. Un patrimonio identitario che può diventare un motore concreto di sviluppo, capace di generare lavoro, attrarre visitatori e migliorare la qualità della vita della comunità. In questo contesto, il circolo evidenzia la rilevanza di due avvisi pubblici rivolti ai Comuni costieri, promossi dalla Regione Siciliana su impulso dell’assessore regionale Giusi Savarino e rilanciati dal deputato all’Ars on. Salvatore Scuvera. "Si tratta di strumenti già operativi che mettono a disposizione risorse concrete e immediatamente accessibili, rappresentando una reale occasione di sviluppo per il territorio. Il primo avviso riguarda la rimozione dei rifiuti nelle aree del demanio marittimo, comprese quelle ricadenti nei territori comunali e nelle riserve naturali, intervento fondamentale per garantire decoro, tutela ambientale e rispetto del paesaggio. Il secondo è finalizzato alla valorizzazione e al potenziamento dei servizi nelle spiagge libere attrezzate, con l’obiettivo di migliorarne la fruibilità e rendere le coste più accessibili, accoglienti e sostenibili. Alla luce di queste opportunità, il circolo buterese di Fratelli d’Italia rivolge una richiesta chiara al Sindaco e all’Amministrazione comunale: conoscere se siano state già attivate le procedure necessarie per partecipare ai bandi e se siano in fase di predisposizione i relativi progetti. È fondamentale che su un tema di tale importanza vi sia piena trasparenza nei confronti della cittadinanza, anche per comprendere quali azioni siano state intraprese per intercettare queste risorse. Il circolo sottolinea come l’iniziativa nasca nell’interesse esclusivo della comunità, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione su opportunità che richiedono tempestività, programmazione e visione. Butera non può permettersi di perdere occasioni di questa portata. Il circolo di Fratelli d’Italia continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione e auspica un riscontro chiaro e tempestivo da parte dell’Amministrazione comunale, ritenendo che su questioni di tale rilevanza e importanza la comunità meriti risposte chiare e azioni concrete in tempi definiti", riporta una nota di FdI.