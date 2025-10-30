Area crisi, ritardi e assenze: Lorefice ha formalizzato l'interrogazione al governo

È l'ennesima iniziativa promossa dal parlamentare, che su questo fronte è sempre stato molto critico sia nei riguardi del governo nazionale sia di quello regionale

Gela. L'area di crisi e gli oltre venti milioni di euro ancora inutilizzati sono stati oggetto del recente tavolo convocato, in municipio, dall'amministrazione comunale. Il senatore Pietro Lorefice, che ha preso parte alla riunione, contestando l'assenza di riferimenti del governo nazionale, ha formalizzato il deposito di un'interrogazione parlamentare sulla vicenda area di crisi. È l'ennesima iniziativa promossa dal parlamentare, che su questo fronte è sempre stato molto critico sia nei riguardi del governo nazionale sia di quello regionale. "Dopo l’ennesimo tavolo per l’area di crisi industriale complessa disertato dalla maggioranza di governo, ho presentato un’interrogazione per capire se il governo voglia davvero salvare il tessuto produttivo di Gela o abbandonarla tra burocrazia, ritardi e prese per i fondelli. Ci si aspetta la stessa tempestività e indignazione che Meloni e i suoi mostrano quando viene messo in discussione il ponte sullo Stretto, flop annunciato e ora anche certificato dalla Corte dei Conti. Il governo non può più scappare dalla Sicilia reale: quella che non fa audience, che non porta poltrone, quella dei problemi veri nascosti all’ombra del ponte", sottolinea il senatore M5s.