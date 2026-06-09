Area crisi, ok risoluzione in parlamento: Lorefice, "ora si dia attuazione piena"

Dopo oltre dieci anni dal protocollo d'intesa sulla riconversione del sito Eni, ha prodotto solo un unico vero investimento sul territorio, nella filiera del packaging

Gela. In parlamento è stata approvata una risoluzione che impegna il governo Meloni e i ministeri competenti a dare piena attuazione all'area di crisi di Gela, che dopo oltre dieci anni dal protocollo d'intesa sulla riconversione del sito Eni, ha prodotto solo un unico vero investimento sul territorio, nella filiera del packaging. Rimangono inutilizzati circa diciotto milioni di euro. "L’approvazione all’unanimità della risoluzione sull’area di crisi industriale complessa di Gela rappresenta un risultato importante per il territorio. Il Parlamento ha indicato al governo priorità chiare: infrastrutture, bonifiche, porto, collegamenti ferroviari, sostegno alle imprese e tutela dell’occupazione. Ora il governo e i ministeri competenti - dice il senatore Pietro Lorefice che ha proposto l'iniziativa istituzionale - diano piena attuazione agli impegni approvati, trasformandoli in azioni concrete da tradurre in investimenti, lavoro e sviluppo. Continueremo a vigilare affinché le misure previste trovino piena e rapida attuazione”.