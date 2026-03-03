Area crisi, integrazione alla mobilità in deroga: stanziamenti per quarantotto lavoratori gelesi

Sono stati pubblicati gli elenchi

Gela. La mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi di Gela e Termini Imerese, a seguito di una norma introdotta nel cosiddetto “milleproroghe” nazionale, sarà garantita anche per l'anno in corso, nonostante la legge di bilancio l'avesse depennata. La Regione, invece, ha pubblicato gli elenchi definitivi dei percettori dell'integrazione alla mobilità in deroga, in relazione al periodo 2025. In totale, lo stanziamento è di un milione di euro. Per l'area di crisi gelese, i lavoratori, rimasti fuori dal ciclo produttivo, che potranno usufruirne sono quarantotto. Per Termini Imerese, invece, sono centosei.