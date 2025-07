Area crisi, Alario (Ugl): "Che fine hanno fatto gli investimenti? Sindaco convochi cabina di regia"

Il segretario confederale Ugl Andrea Alario guarda alle istituzioni locali e chiede di fare chiarezza sugli investimenti per l'area di crisi, che colloca Gela come capofila ma annovera inoltre diversi Comuni della provincia e non solo

Gela. Mancano numeri certi e si sa poco, se non nulla, del destino dei fondi da circa ventuno milioni di euro, ancora rivolti all'accordo di programma per l'area di crisi. A oggi, a seguito di un primo avviso emanato da Invitalia, solo un investimento è stato finalizzato sul territorio. Per il resto, null'altro. Il segretario confederale Ugl Andrea Alario guarda alle istituzioni locali e chiede di fare chiarezza sugli investimenti per l'area di crisi, che colloca Gela come capofila ma annovera inoltre diversi Comuni della provincia e non solo. "Non ci sono riscontri precisi sull'esito del secondo avviso per gli investimenti - spiega il sindacalista - sappiamo solo che l'accordo di programma è stato rinnovato. Quali sono le iniziative imprenditoriali selezionate? Quanti investimenti saranno concretizzati sul territorio con i fondi ancora a disposizione?". Da mesi, non si tengono riunioni del gruppo di coordinamento e controllo. Mancano conferme su un eventuale sportello che avrebbe dovuto fare da supporto alle imprese locali. Anche la normativa per le agevolazioni non ha mai convinto del tutto. "La proponemmo tempo addietro - conclude Alario - serve una cabina di regia permanente che monitori tutti gli strumenti istituzionali previsti per il territorio, fino a quando non diventeranno investimenti veri e propri. Chiediamo al sindaco di convocare le parti sociali e di fare il punto della situazione. Non possiamo permetterci di rimanere indietro, ancora una volta".