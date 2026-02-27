Arco, scherma e danza al Kartodromo Gela SP8

Immerso nel verde, tra alberi e prati, l’evento offrirà dimostrazioni e momenti partecipativi.

Gela. Domenica 1 marzo alle ore 15 il Kartodromo Gela SP8 si trasformerà in un vivace villaggio medievale all’aria aperta, pronto ad accogliere famiglie, curiosi e appassionati di storia. L’iniziativa, annunciata dal grande cartello in legno all’ingresso dell’area verde, promette un pomeriggio all’insegna di arco, scherma e danza, con un obiettivo chiaro: divertirsi insieme riscoprendo tradizioni antiche.

Immerso nel verde, tra alberi e prati, l’evento offrirà dimostrazioni e momenti partecipativi. Gli arcieri, in abiti storici, mostreranno le tecniche di tiro al bersaglio, spiegando postura, concentrazione e precisione. Non mancheranno prove pratiche dedicate a chi vorrà mettersi