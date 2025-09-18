Apre "Macchitella Lab", cerimonia ufficiale il 2 ottobre: un nuovo inizio per la formazione

"Macchitella Lab" si pone come un inizio per la formazione universitaria in città, da collegare successivamente alle nuove tecnologie, attraverso il progetto "Sinapsi", ancora in essere

Gela. Come già riportato, intorno all'ex casa albergo Eni, oggi "Macchitella Lab", si chiede il cerchio. L'inaugurazione, con l'apertura ufficiale, è fissata per il 2 ottobre. Si terrà una cerimonia ufficiale, in presenza di tutti i partner del progetto, l'amministrazione comunale, Eni, Sicindustria e l'Università Kore di Enna. La struttura, totalmente riqualificata, è destinata a diventare un polo per la formazione universitaria, oltre a incubatore di start up. L'avvio, con una precisa programmazione, era un punto importante nella visione della città predisposta dal sindaco Di Stefano e dalla sua amministrazione. L'iter riparti' durante il periodo dell'amministrazione Greco, con Di Stefano che se ne occupò da assessore. È proseguito, fino alla finalizzazione, con l'attuale governo cittadino. Sono stati autorizzati tutti gli stanziamenti e le intese con Eni sulle compensazioni hanno portato al risultato. In questi giorni, sono in atto interventi di pulizia e l'ultimo stralcio dei lavori per l'area esterna sarà finalizzato entro il prossimo anno, come da cronoprogramma. La struttura apre i battenti, come esito di un lungo iter, seguito anzitutto con un tavolo tecnico, attivato da tutti i partner (l'amministrazione Greco e quella Di Stefano si sono affidati all'avvocato Evita Lorefice). "Macchitella Lab" si pone come un inizio per la formazione universitaria in città, da collegare successivamente alle nuove tecnologie, attraverso il progetto "Sinapsi", ancora in essere.