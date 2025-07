Approvate variazioni, sì a quella Pef: opposizione attacca, "su eventi manca trasparenza"

Il consigliere Lupo ha ufficializzato il passaggio all'Mpa, nel gruppo "Popolari e autonomisti"

Gela. La seduta dell'assise civica, convocata in serata dal presidente Giudice, si è aperta con la dichiarazione ufficiale del consigliere Lucia Lupo, che come abbondantemente già indicato, ha spiegato di aver aderito agli autonomisti, lasciando il Movimento cinquestelle. Rimane chiaramente in maggioranza e sarà capogruppo di "Popolari e autonomisti". Le variazioni di bilancio all'ordine del giorno sono stata tutte approvate, in gran parte per coprire eventi già finanziati e programmi per i servizi sociali. Il consigliere di centrodestra Pellegrino ha però fatto rilevare la presenza dell'opposizione, "per responsabilità dato che altrimenti la maggioranza non avrebbe i numeri per l'approvazione degli atti". "Spero che questo venga compreso da tutti, senza statisti che intervengano", ha detto ironicamente. "Non siamo in aula per gli aut aut - ha controbattuto il civico Faraci - le variazioni di bilancio riguardano tutta la città". Il consigliere Cosentino, proprio sul tema degli eventi, ha spiegato di "non aver visto trasparenza negli affidamenti, seppur siano state rispettate le norme del codice dei contratti". Il civico Sincero ha parlato di "un tentativo di inquinare i pozzi". "La normativa sugli eventi è stata violata? Se ci sono dubbi, vengano sollevati. Tutto ciò è strumentale", ha continuato. Pellegrino ha ribadito che "nessuno ha parlato di irregolarità ma di opportunità per incarichi a ex consiglieri comunali o a chi era già immortalato nei selfie, come nel caso del bravo Direttore artistico Barone". La contrapposizione tra maggioranza e opposizione, sul tema degli eventi, ha indotto anche il sindaco Di Stefano a intervenire. "La Regione ci ha concesso un finanziamento di trecentomila euro - ha precisato - fino a qualche tempo fa c'era un settore turismo e spettacolo. L'ultimo funzionario è andato in pensione e senza una struttura bisognava avere un direttore artistico per occuparsi di tutto. È stato fatto un avviso pubblico. Se ci fossero stati curriculum migliori di quelli di Barone, avremmo scelto diversamente. Stiamo organizzando eventi ragionando sempre con spese ridotte, analizzando tutti i preventivi". La meloniana Cavallo ha criticato il fatto che "la commissione cultura non è stata mai coinvolta, a differenza di quanto capitato per gli eventi natalizi dello scorso anno". L'opposizione ha iniziato a esprimere l'astensione sulle variazioni per gli eventi. La variazione tecnica sul Piano economico finanziario del servizio rifiuti, essenziale in assenza di bilancio a copertura dei capitoli che risalgono all'ultimo strumento approvato, nel 2021. Una parte dell'opposizione ha lasciato l'aula. Pellegrino ha rimarcato i ritardi nell'iter del bilancio. "Non c'è negligenza ma è evidente che il problema c'è per l'assenza dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato", è intervenuto. La variazione sul Pef è passata, con l'astensione dei quattro di opposizione rimasti in aula (Pellegrino, Irti, Biundo e Zappietro) e il sì della maggioranza.