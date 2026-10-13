Approvata la graduatoria definitiva del bando “Digit Imprese”, Tamajo “Investiamo sulla capacità di innovare delle aziende siciliane”

Nuovo passo avanti per il sostegno all'innovazione e alla competitività del sistema produttivo siciliano

ROMA (ITALPRESS) – Nuovo passo avanti per il sostegno all’innovazione e alla competitività del sistema produttivo siciliano. Il dirigente generale del dipartimento regionale delle Attività produttive ha firmato il decreto con la graduatoria definitiva delle istanze ammesse e finanziabili nell’ambito dell’avviso “Digit Imprese”, previsto dall’Azione 1.1.2 del Pr Fesr Sicilia 2021-2027. La misura, che dispone di una dotazione finanziaria di 13,5 milioni di euro, punta ad accompagnare le piccole e medie imprese dell’Isola nei processi di innovazione tecnologica, organizzativa e digitale, favorendo l’accesso a servizi specialistici, competenze qualificate e strumenti avanzati per rafforzare la competitività. “L’approvazione della graduatoria definitiva – dichiara Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive – rappresenta un risultato importante e un segnale concreto di attenzione verso le imprese siciliane. Non parliamo soltanto di risorse economiche, ma di una scelta strategica: investire sulla capacità delle nostre aziende di innovare, crescere e competere. La Sicilia ha un tessuto imprenditoriale ricco di idee, professionalità e potenzialità. Il nostro compito è creare le condizioni affinché queste energie possano trasformarsi in sviluppo, occupazione qualificata e nuove opportunità”.

Il bando sostiene interventi finalizzati all’innovazione di prodotto, di processo e organizzativa, attraverso servizi di consulenza specialistica, trasferimento tecnologico, valorizzazione della proprietà intellettuale, inserimento di personale altamente qualificato e accesso a infrastrutture di sperimentazione e ricerca. “Con Digit Imprese – prosegue Tamajo – vogliamo sostenere un cambiamento strutturale del nostro sistema produttivo. L’innovazione non deve essere un privilegio riservato alle grandi realtà industriali, ma un’opportunità concreta anche per le piccole e medie imprese. Significa aiutare gli imprenditori ad affrontare le sfide dei mercati, migliorare i processi produttivi, valorizzare il capitale umano e costruire un rapporto sempre più stretto tra aziende, università e centri di ricerca”.

L’approvazione della graduatoria definitiva segna un ulteriore avanzamento nell’attuazione delle politiche regionali finanziate attraverso la programmazione europea 2021-2027, con l’obiettivo di rendere il sistema economico siciliano più moderno, dinamico e competitivo. “Stiamo lavorando per una Sicilia che non si limiti a inseguire il cambiamento, ma – conclude l’assessore – sappia esserne protagonista. Ogni impresa che innova rappresenta un’opportunità per il territorio, per i giovani e per il futuro della nostra economia. Continueremo a utilizzare le risorse europee con responsabilità e determinazione, puntando su innovazione, competenze e crescita. La nostra priorità è trasformare gli investimenti in risultati concreti per le imprese e per i siciliani”.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).