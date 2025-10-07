Apprendistato, il CNA Sicilia plaude alla svolta della Regione sull’e-learning

CNA Sicilia, si legge in una nota, "esprime vivo apprezzamento per l'importante decisione assunta dall'Assessorato guidato da Albano"

PALERMO (ITALPRESS) – CNA Sicilia, si legge in una nota, “esprime vivo apprezzamento per l’importante decisione assunta dall’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, guidato dall’Assessore Nuccia Albano, che introduce significative semplificazioni per la formazione nell’apprendistato professionalizzante”. “Grazie a un indirizzo interpretativo formalizzato – prosegue la nota – la formazione di base e trasversale a carico del datore di lavoro, laddove non finanziata pubblicamente, potrà essere erogata in modalità e-learning. Questo modello formativo remoto, prevalentemente asincrono, garantisce interattività a distanza tra apprendisti, docenti e tutor attraverso piattaforme digitali dedicate, assicurando flessibilità senza compromettere la qualità”.

“La possibilità di utilizzare l’e-learning per la formazione obbligatoria degli apprendisti – dichiara Giuseppe Orlando, Vicepresidente CNA Sicilia con delega alla formazione – rappresenta un passo fondamentale di modernità e semplificazione. Finalmente rendiamo accessibile e sostenibile un adempimento che, soprattutto per micro e piccole imprese, risultava spesso oneroso e complesso a causa della rigidità delle modalità formative sincrone in presenza. Siamo convinti che questa apertura darà un forte impulso alla stipula di contratti di apprendistato in Sicilia”.

CNA Sicilia, prosegue la nota, “riconosce e ringrazia per la sensibilità dimostrata l’Assessore al Lavoro Nuccia Albano; Ettore Foti, Dirigente Generale del Dipartimento, e gli uffici competenti, in particolare Giacomo Scala e Pippo Maria Ricciardo, per il prezioso contributo tecnico e l’ascolto attivo delle esigenze del mondo produttivo. La Confederazione, nel confermare la propria volontà di collaborare per la continua semplificazione e valorizzazione dell’apprendistato, ribadisce come questo strumento sia una leva strategica per favorire l’occupazione giovanile e la crescita professionale nel territorio siciliano, all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità per le imprese”, conclude la nota.

– foto ufficio stampa CNA Sicilia –

(ITALPRESS).