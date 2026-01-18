Apoteosi Gela, Heatley fa esplodere il "Presti": in dieci battuto il Messina
La diretta testuale dell’incontro, al via alle 15 al ”Vincenzo Presti".
Gela. Big match al "Presti" fra due società storiche e prestigiose nel panorama calcistico siciliano che rievoca ricordi risalenti ai tempi del professionismo. Gela e Messina tornano ad affrontarsi, a distanza di sette anni dall'ultima volta, per rivivere i fasti del calcio che conta.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
Gela: Colace, Argentati, Giuliano, Sbuttoni, La Rosa, Giacomarro, Maltese (33' st Cangemi), Teijo, Gigante (9' st Baldeh), Tuccio, Aperi (23' st Flores). A disposizione: Florulli, Sinatra, Siino, Berto, Naoum, Eguaseki. Allenatore: Maurizio Nassi.
Messina: Giardino, Bosia (18' st Orlando), Garufi, Pedicone (27' st Kaprof), Trasciani, Clemente (18' st De Caro), Zerbo, Matese (27' st Saverino), Oliviero, Bonofiglio (27' st Bombaci), Tedesco. A disposizione: Sorrentino, Zucco, Capro, Papallo, Roseti. Allenatore: Alessandro Parisi.
Reti: 42' st Flores.
Note: Espulso Tuccio. Ammoniti Trasciani, Clemente, Bosia, De Caro, Flores.
LA CRONACA
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA SFIDA
Termina dopo quattro minuti di reucpero la sfida al "Vincenzo Presti". La rete di Flores all'87' decide la gara di cartello tra Gela e Messina. I biancazzurri, in dieci uomini per tutta la ripresa, raccolgono tre punti di indicibile importanza grazie alla prima rete in maglia Gela dell'attaccante.
42' - 1-0 Gela. Flores recupera palla a centrocampo, punta un difensore nell'area avversaria e piazza il pallone all'angolino, dove Giardino non può arrivare.
37' - Giacomarro trova sul secondo palo Baldeh. L'esterno cerca la sponda di testa ma centra l'esterno della rete.
35' - Cerca il piazzato dal limite dell'area Zerbo. Colace ingloba la sfera.
28' - Parisi opta per il triplo cambio fra i peloritani. Bombaci, Saverino e Kaprof prendono il posto di Pedicone, Matese e Bonofiglio.
20' - Trasciani imbuca per Tedesco, a tu per tu con Colace. Grande intervento del portiere argentino, che scivola fuori dall'area di rigore respingendo in maniera pulita e regolare il pallone.
14' - La Rosa innesca Baldeh, che rincorre il pallone e subisce lo sgambetto di Bosia, ammonito dall'arbitro.
12' - Botta dalla distanza di Garufi, che per poco non centra lo specchio. Per l'arbitro c'è stata una deviazione.
11' - Giuliano si gira da posizione defilata, cerca l'angolino ma la sua conclusione esce di un soffio.
5' - Tedesco sposta con una spallata Giuliano, calcia in porta ma Colace disinnesca la sua conclusione.
2' - Inizia nel peggiore dei modi la ripresa dei locali. Tuccio perde palla, scivola da dietro e l'arbitro estrae la seconda ammonizione nei suoi confronti. Biancazzurri in dieci uomini.
1' - Ricomincia alle 16:05 la sfida tra Gela e Messina, ferma sul punteggio di 0-0.
Termina senza recupero la prima frazione allo stadio "Presti". Pochi spunti degni di nota per le due squadre, poco propense a sbilanciarsi verso l'area avversaria.
44' - Il direttore di gara fischia un fallo in favore del Messina scatenando le proteste dei locali, pronti ad avventurarsi verso l'area peloritana.
37' - Il Gela protesta per due calci di rigore nella stessa azione. Su La Rosa il primo e su Tuccio successivamente, con il numero 7 biancazzurro che è stato ammonito per simulazione dal direttore di gara.
27' - Sponda di testa di Tedesco per Bonofiglio, che calcia al volo ma senza impensierire Colace.
26' - Traversone preciso di Maltese. Trasciani, in spaccata, anticipa Tuccio sul secondo palo.
20' - Si accende l'esterno destro biancazzurro Gigante, che calcia dalla distanza ma trova la respinta in angolo di Giardino.
9' - Contropiede del Gela manovrato da Maltese e Aperi. Quest'ultimo subisce fallo da Trasciani, che viene ammonito per aver interrotto l'azione del Gela.
2' - Il primo squillo della gara è a tinte biancorosse. Zerbo cerca di rendersi pericoloso con una conclusione da dentro l'area che termina però a lato.
1' - Inizia alle 15:05 la sfida fra le due compagini protagoniste oggi al "Presti".