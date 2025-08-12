Aperi e Sarao in gol, Gela-Giarre 4-0 nel terzo test

In rete anche D'Emilio e Aprile. Soddisfatto il tecnico Cacciola

Gela. Buone indicazioni sono arrivate per il tecnico Gaspare Cacciola dopo il terzo test del Gela. A Linguaglossa finisce 4-0 contro il Giarre. A segno nel primo tempo Aperi e nella ripresa Sarao, D'Emilio e Aprile. Si sono visti passi avanti sia nel gioco che nella condizione fisica. I carichi di lavoro sono stati pesanti e fino al 14 ci sarà da lavorare duro.

Le parole di mister Cacciola dopo il test con il suo ex Giarre. " Considerati i carichi di lavoro sono soddisfatto. Stiamo crescendo ed anche il gruppo sta mostrando voglia".

Rispetto alle precedenti uscite Cacciola ha visto una squadra propositiva e più concreta in attacco.

Da registrare il primo gol di Manuel Sarao da cui ci si aspetta tanto in termini di leadership e gol. Parole al miele del tecnico del Gela sia per lui che per gli under, che si stanno ben integrando in rosa.

Il debutto ufficiale e' previsto il 24 agosto in Coppa Italia contro il Castrum Favara.