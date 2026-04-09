Annullato il concorso “Ghelas Music”

Crocifisso Ragona denuncia un sistema iniquo

Gela. Non si terrà la decima edizione del concorso nazionale “Ghelas Music”, in programma per il 27, 28 e 29 maggio 2026. A comunicarlo è stato il professor Ragona Crocifisso, ideatore e promotore dell’iniziativa, che da anni rappresenta un punto di riferimento culturale e musicale per studenti e giovani talenti provenienti da tutta la Sicilia.

Una decisione sofferta, maturata – come spiegato dallo stesso docente – a causa dei continui tagli ai finanziamenti da parte degli enti pubblici locali e regionali.

Una situazione che, secondo Ragona, non è più sostenibile e che evidenzia criticità profonde nel sistema di distribuzione delle risorse.

«Il budget complessivo destinato alla cultura – denuncia il professore – è sempre lo stesso, ma viene distribuito in modo diseguale. A noi, come spesso accade, restano soltanto le briciole».

Parole dure, che mettono in luce un malcontento diffuso tra gli operatori culturali del territorio.

Negli anni, “Ghelas Music” ha rappresentato molto più di un semplice concorso: un’occasione di crescita, confronto e valorizzazione per centinaia di giovani musicisti, coinvolgendo scuole, licei musicali, conservatori e associazioni. Un evento capace di creare rete e di dare visibilità a realtà spesso marginalizzate.

«Nonostante tutti gli sforzi compiuti per garantire la continuità dell’evento – prosegue Ragona – le condizioni attuali non permettono di portare avanti un progetto di questo valore». Da qui la decisione, inevitabile, di fermarsi.

Il docente, tuttavia, non nasconde una speranza: che in futuro si possano creare le condizioni per restituire dignità e sostegno a iniziative culturali come questa, riconoscendone il ruolo fondamentale nella crescita sociale ed educativa del territorio.

L’annullamento del concorso lascia un vuoto significativo nella vita culturale locale e riaccende il dibattito sulla gestione delle risorse pubbliche. Una questione che, come sottolinea Ragona, «fa acqua da tutte le parti» e che merita attenzione e interventi concreti.