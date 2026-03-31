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Anm, rinnovata la giunta della sezione distrettuale di Caltanissetta

Le cariche sono state definite

A cura di Redazione Redazione
31 marzo 2026 18:21
Anm, rinnovata la giunta della sezione distrettuale di Caltanissetta -
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Caltanissetta
Attualità
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Caltanissetta. La giunta Anm Sezione distrettuale di Caltanissetta è stata rinnovata a seguito delle elezioni svoltesi nei giorni 8,9 e 10 marzo ed è così composta:

Piera Anzalone – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta

Pietro Enea – Giudice presso il Tribunale di Gela

Fabrizio Giannola – Giudice presso il Tribunale di Gela

Alessandra Bonaventura Giunta – Consigliere presso la Corte d’Appello di Caltanissetta

Sofia Milone - Giudice presso il Tribunale di Caltanissetta

Giuseppe Noto – Giudice presso il Tribunale di Enna

Giulia Zappalà – Giudice presso il Tribunale di Caltanissetta

Nel corso della riunione di insediamento sono state attribuite le seguenti cariche:

Presidente – Alessandra Bonaventura Giunta

Segretario – Fabrizio Giannola

Tesoriere – Pietro Enea

La giunta resterà in carica per la durata di quattro anni.

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