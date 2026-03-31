Anm, rinnovata la giunta della sezione distrettuale di Caltanissetta
Le cariche sono state definite
Caltanissetta. La giunta Anm Sezione distrettuale di Caltanissetta è stata rinnovata a seguito delle elezioni svoltesi nei giorni 8,9 e 10 marzo ed è così composta:
Piera Anzalone – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta
Pietro Enea – Giudice presso il Tribunale di Gela
Fabrizio Giannola – Giudice presso il Tribunale di Gela
Alessandra Bonaventura Giunta – Consigliere presso la Corte d’Appello di Caltanissetta
Sofia Milone - Giudice presso il Tribunale di Caltanissetta
Giuseppe Noto – Giudice presso il Tribunale di Enna
Giulia Zappalà – Giudice presso il Tribunale di Caltanissetta
Nel corso della riunione di insediamento sono state attribuite le seguenti cariche:
Presidente – Alessandra Bonaventura Giunta
Segretario – Fabrizio Giannola
Tesoriere – Pietro Enea
La giunta resterà in carica per la durata di quattro anni.