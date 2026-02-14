Angelo Famao coinvolto in un grave incidente stradale, "è stato Dio a salvarci"

La vettura è stata deformata dall'impatto

Gela. “E' Dio che ha voluto tenerci in vita”. E' ancora scosso l'artista gelese Angelo Famao che ieri notte è stato coinvolto in un grave incidente stradale, in Calabria, in un tratto compreso tra lo svincolo di Vazzano e quello di Gerocarne, in provincia di Vibo Valentia. Insieme ad altre tre persone, viaggiava su una Citroen C3 che è stata urtata da un autotreno. La vettura sarebbe stata letteralmente schiacciata contro il guardrail. Famao e gli altri occupanti dell'auto, fortunatamente, hanno riportato solo ferite lievi oltre allo shock. Il cantante ha commentato sui social. “In quel momento Dio mi ha parlato – ha scritto Famao – l'ho sentito, mi ha sfiorato e ha deciso di tenerci tutti in vita”. L'artista, ormai molto noto a livello nazionale, si trovava proprio in Calabria. La vettura è stata deformata dall'impatto. Sul posto, sono arrivati i soccorsi, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.